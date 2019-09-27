الشهري: صرف رواتب المعلمين الجدد خلال العام الجاري

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، الانتهاء من إعداد مسوغات رواتب المعلمين الجدد، الذين تم تعيينهم خلال هذا العام.

وأضافت المتحدثة - في بيان عبر حسابها في موقع «تويتر»: أن مسوغات رواتب المعلمين أعدت من تاريخ مباشرة كل معلم حتى نهاية شهر ذي الحجة، وتم الصرف لهم بتاريخ 26 سبتمبر الجاري وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25/12/1437هـ القاضي بصرف رواتب موظفي الدولة، بما يتوافق مع السنة الهجرية المالية للدولة التي تتوافق مع السنة الميلادية.

ودعا البيان المعلمين والمعلمات إلى مراجعة إدارات التعليم التابعين لها في حال وجود استفسارات إضافية حيال ذلك.