الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا الجمعة في خمس مناطق بالمملكة.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الباحة ونجران، وجازان، وعسير، ومرتفعات مكة المكرمة.

وتابعت الهيئة أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يستمر على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما توقعت تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر توقعت الهيئة أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة من 15 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة الموج متوسط.

أما الخليج العربي فتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة من عشرة إلى 30 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر وحالة البحر الأحمر خفيف الموج، وتسجل مكة المكرمة أعلى معدلات درجة الحرارة بـ 43 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى معدلات درجات الحرارة بـ 17 درجة مئوية.