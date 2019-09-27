العساف يلتقي وزيري خارجية هولندا والأرجنتين في نيويورك

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس الخميس، في مقر الأمم المتحدة، وزير خارجية هولندا ستيف بلوك؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كما التقى العساف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك؛ وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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