، مقيم يهدد عائلته بسكين والجهات الأمنية تحيّد خطره ،

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نجح رجال دوريات الأمن بمحافظة جدة في تحييد خطر مقيم يحمل سكينًا هدد عائلته بأحد الأحياء بالمحافظة إثر خلاف بينهم نتج عنه إصابة اثنين من رجال الأمن بإصابات مختلفة.
وتفصيلاً وبحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من مقيمة أفادت بوقوع خلاف عائلي بين أخيها ووالدتها، وأُصيبت بالتشنج من إثر الخلاف، وأغلقوا على أنفسهم الباب بسبب حالته.
وانتقلت دوريات الأمن لموقع البلاغ، ووجد مقيم يحمل سكينًا، وتمكن رجال الأمن من تحييد خطره وافتكاك السكين من يده والتحفظ عليه، ما نتج عنه إصابة اثنين من رجال الأمن إصابة سطحية في اليد والقدم، من إثر افتكاك السكين من المقيم، وجرى إعداد محضر بالواقعة.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية تحفظت على المقيم وتحقق معه وتكمل اللازم تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
مقيم يهدد عائلته بسكين والجهات الأمنية تحيّد خطرههادي العصيمي الخليج 365 2019-09-27
نجح رجال دوريات الأمن بمحافظة جدة في تحييد خطر مقيم يحمل سكينًا هدد عائلته بأحد الأحياء بالمحافظة إثر خلاف بينهم نتج عنه إصابة اثنين من رجال الأمن بإصابات مختلفة.
وتفصيلاً وبحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من مقيمة أفادت بوقوع خلاف عائلي بين أخيها ووالدتها، وأُصيبت بالتشنج من إثر الخلاف، وأغلقوا على أنفسهم الباب بسبب حالته.
وانتقلت دوريات الأمن لموقع البلاغ، ووجد مقيم يحمل سكينًا، وتمكن رجال الأمن من تحييد خطره وافتكاك السكين من يده والتحفظ عليه، ما نتج عنه إصابة اثنين من رجال الأمن إصابة سطحية في اليد والقدم، من إثر افتكاك السكين من المقيم، وجرى إعداد محضر بالواقعة.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية تحفظت على المقيم وتحقق معه وتكمل اللازم تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
01:34 AM
نتج عنه إصابة "رجليْ أمن" بإصابات مختلفة
نجح رجال دوريات الأمن بمحافظة جدة في تحييد خطر مقيم يحمل سكينًا هدد عائلته بأحد الأحياء بالمحافظة إثر خلاف بينهم نتج عنه إصابة اثنين من رجال الأمن بإصابات مختلفة.
وتفصيلاً وبحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من مقيمة أفادت بوقوع خلاف عائلي بين أخيها ووالدتها، وأُصيبت بالتشنج من إثر الخلاف، وأغلقوا على أنفسهم الباب بسبب حالته.
وانتقلت دوريات الأمن لموقع البلاغ، ووجد مقيم يحمل سكينًا، وتمكن رجال الأمن من تحييد خطره وافتكاك السكين من يده والتحفظ عليه، ما نتج عنه إصابة اثنين من رجال الأمن إصابة سطحية في اليد والقدم، من إثر افتكاك السكين من المقيم، وجرى إعداد محضر بالواقعة.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية تحفظت على المقيم وتحقق معه وتكمل اللازم تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
، مقيم يهدد عائلته بسكين والجهات الأمنية تحيّد خطره ،
المصدر : الخليج 365
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