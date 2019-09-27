محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. "العساف" يبحث مع وزير خارجية الأرجنتين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-27 التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. Advertisements 27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 01:33 AM التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ، "العساف" يبحث مع وزير خارجية الأرجنتين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ،

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