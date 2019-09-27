سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي



نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ‫الاستاذ عادل بن أحمد الجبير، على هامش الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا‬، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

02:57ت م

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