السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة : هناك حاجة لسد عجز الأونروا البالغ 120 مليون دولار



الأمم المتحدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم ، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تدعم حوالي 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأدنى وتلعب "دورا أساسيا"، محذرا من أن أي محاولات للحد من تفويضها "ستكون مدمرة ومكلفة".

وأضاف الأمين العام اثناء حديثه اليوم خلال اجتماع وزاري لدعم الأونروا عقد في المقر الدائم بنيويورك، "إنه رأى بنفسه في الكثير من المرات الأثر الإيجابي الذي أحدثته الوكالة لعقود من الزمن في حماية ومساعدة الملايين من الناس".

وذكّر الأمين العام وزراء الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدور الأونروا، قائلا "بالطبع، إن الأونروا قوة استقرار"، مضيفا إنه "يخشى من تخيل العواقب الهائلة إذا لم تكن الأونروا قادرة على العمل - ليس فقط الخسائر الإنسانية الكبيرة ، ولكن أيضا المخاطر الجسيمة التي تهدد السلام والأمن في منطقة مضطربة".

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