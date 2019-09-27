اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة



نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس في ظل استمرار حالة عدم التيقن بعد الكشف عن تقرير بخصوص تحرك الديمقراطيين في الكونجرس لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، بينما ساعدت تصريحات بشأن التجارة من وزير الخارجية الصيني في الحد من الخسائر.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 76.26 نقطة بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 26894.45 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار سبع نقاط أو 0.23 بالمئة إلى 2977.87 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 46.72 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 8030.66 نقطة.

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