السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:25 صباحًا, 27 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ‫الاستاذ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

وضم الوفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

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