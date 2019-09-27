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2019-09-27 الغرامة والتشهير بمواطن ووافد لإدانتهما في واقعة تستر تجاري بجدة متابعات الخليج 365 - جدة شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن سعودي ووافد من الجنسية الباكستانية، لإدانتهما في واقعة تستر تجاري بمجال صيانة أجهزة التبريد والتكييف والعمل لحسابه الخاص بمدينة جدة. Advertisements وأوضحت وزارة التجارة أنه تم التشهير بالمواطن بعد إدانته بالتستر على الوافد من خلال مزاولة نشاط تجاري والعمل لحسابه الخاص تحت اسم مؤسسة مسجلة باسم متابعات الخليج 365. وأصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكمًا بفرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص. وتضمن الحكم شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفَين.







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