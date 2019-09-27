7 أسباب لارتفاع الدهون الثلاثية

2019-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة بعض الممارسات التي قد تتسبب في ارتفاع الدهون الثلاثية.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن هناك أسبابًا لارتفاع الدهون الثلاثية منها:

السمنة

التدخين

إدمان الخمر

بعض الأدوية: حبوب منع الحمل

ضعف الغدة الدرقية

عدم التحكم بالسكري

الوراثة

وأضاف الدكتور النمر أن المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية هو أقل من 1.7 ملمول/ل (150ملغ/ديسيلتر).