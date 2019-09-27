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7 أسباب لارتفاع الدهون الثلاثية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة بعض الممارسات التي قد تتسبب في ارتفاع الدهون الثلاثية.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن هناك أسبابًا لارتفاع الدهون الثلاثية منها:
- السمنة
- التدخين
- إدمان الخمر
- بعض الأدوية: حبوب منع الحمل
- ضعف الغدة الدرقية
- عدم التحكم بالسكري
- الوراثة
وأضاف الدكتور النمر أن المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية هو أقل من 1.7 ملمول/ل (150ملغ/ديسيلتر).
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