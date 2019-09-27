حساب المواطن يوضح موعد التحقق من بيانات المستفيدين

2019-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم التحقق من بيانات المستفيدين في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “متى دورة التحقق القادمة؟”.

ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365 بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلًا بك، يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، وفي حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 ميلادي سيتم دراسة أهليتك وإبلاغك بنتيجة الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ) في دورة الأهلية للشهر الذي يليه ، نسعد بخدمتك”.

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من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الجديدة، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.