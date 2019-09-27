الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب عبر موقع شركة الكهرباء…

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إحدى أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة كهرباء السعودية للمواطنين للتيسير عليهم وتوفير الوقت، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تدخل ضمن إطار المساعي الحثيثة للقيادة الحكيمة في السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وفي هذا الإطار قامت شركة كهرباء السعودية بإتاحة خدمة معرفة قيمة استهلاك الكهرباء إلكترونيًا من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت، وفي هذا التقرير نعرض كيفية الاستعلام وخطواتها السهلة من خلال إدخال الاسم أو رقم الحساب فقط.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية

خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء

كانت المملكة العربية السعودية وضمن توجهها لأتمتة كافة الخدمات الحكومية والرسمية ومواكبة التطور التكنولوجي الذي طال مختلف نواحي الحياة، طرحت شركة كهرباء السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين وتوفيرًا للوقت والنفقات، في شهر نومبر من العام 2018، ومن بينها خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، إضافة لخدمة الاستعلام عن طريقة الاشتراك بالخدمة او إلغائها، وكيفية سداد قيمة الفواتير عن طريق الاتصال برقم هيئة الكهرباء السعودية، “500120”، أو عبر إرسال رسالة نصية قصيرة sms، إلى نفس الرقم دون إجراء مكالمة.

طريقة وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم أو برقم الحساب فقط

للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء بالسعودية يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية:

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الدخول لموقع شركة الكهرباء السعودية .

. إدخال رقم الحساب الخاص بالمواطن في الحقل المخصص لذلك.

إدخال الرمز المرئي الموجود في صفحة الموقع الظاهر أمامك.

الضغط على زر “عرض”، وخلال ثوان قليلة سوف تظهر تفاصيل فاتورة الكهرباء

طرق سداد قيمة فاتورة الكهرباء والشكاوى

يمكن لأي مواطن التقدم بشكوى تتعلق باشتراكه لدى شركة كهرباء السعودية من خلال الاتصال على الارقام التالية :

الاتصال على الرقم 8001259000 أو 920000222.

التواصل مع مركز خدمة المشتركين عن طريق الاتصال بالرقم 920001100 أو رقم الطوارئ 933.

أما سداد قيمة الفواتير فيمكن أن يتم عن طريق تطبيق الهاتف المصرفي.