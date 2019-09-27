شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الطبي لـ«المتقاعدين» تحت قبة الشورى الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يصوت مجلس الشورى في جلسة الإثنين القادم على عدد من توصيات اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير. كما يصوت على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير هيئة تنظيم الكهرباء، ومن أبرز التوصيات مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

وفي جلسة الأربعاء يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطالب اللجنة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته. كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.