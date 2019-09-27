شكرا لقرائتكم خبر عن فهد آل ثاني لـ«الخليج 365»: من ينكر جهود المملكة جاحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

‏أكد الشيخ فهد آل ثاني أن ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ٨٩ تتجلى فيها منجزات التنمية التي بلغتها المملكة في مختلف النواحي الاقتصادية ومختلف المجالات، بدءا من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وأبنائه البررة من بعده، الذين عملوا على ترسيخ الثوابت، وبذلوا الكثير لأجل تحقيق ما يصبو المواطن إليه، ووصولا إلى ما يبذله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده. ورفع الشيخ فهد باسمه واسم شعب قطر التهنئة لمقام خادم الحرمين، بمناسبة «اليوم الوطني 89».

ووصف الشيخ فهد في تصريحات إلى "الخليج 365" اليوم الوطني السعودي بأنه ميلاد جديد وفجر جديد لدولة أعزها الله بالإسلام وأعز الله بها الإسلام والمسلمين، هذه الدولة التي تعمل جاهدة لجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم ومراعاة أحوالهم ومصالحهم والدفاع عنهم بكل ما أوتيت من قوة ولا تأخذها في الله لومة لائم.‏ وأكد أن مواقف المملكة مع دول العالم أجمع والمسلمين ودول الخليج خصوصا ثابتة ورزينة منذ الأزل ولا ينكرها إلا جاحد ومغرض وحاسد. وقال: ‏نحن نعلم أن هذه البلاد المباركة مستهدفة في عقيدتها ومقدساتها ووحدتها وأرضها ولكننا كقطريين نهنئ ونبارك ونجدد ميثاق الأخوة والترابط مع إخوتنا وأشقائنا في السعودية، ونؤكد على توافقنا الدائم معهم في مختلف قضايا الأمة والساعة، ونؤكد أيضا على مواثيق الأخوة والترابط ووحدة الهدف والمصير، والتضامن التام مع قيادة وشعب المملكة، ونجدد براءتنا من النظام القطري الحالي الذي ابتلينا به كما ابتليت به دول الخليج والدول العربية والعالم. وأضاف أن أمن السعودية هو أمن الأمة الإسلامية قاطبة وكل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعتبر تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي.