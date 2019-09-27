الجزائية: القتل تعزيرا لإرهابييْن من خلية «برجس» قتلا رجلي أمن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض بالقتل تعزيرا لاثنين من الإرهابيين والسجن لـ 14 ينتمون لتنظيم سري مسلح داخل

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض بالقتل تعزيرا لاثنين من الإرهابيين والسجن لـ 14 ينتمون لتنظيم سري مسلح داخل السعودية (خلية برجس). وعقدت جلسة النطق بالحكم الابتدائي أمس (الخميس) بحضور جميع المتهمين (12 سعوديا وسوري وسوداني)، وأصدر رئيس الجلسة القضائية حكما بثبوت إدانتهم في اغتيال رجلي أمن في عام 1436هـ أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية وشروع المتهمين الأول والثاني (المحكوم عليهما بالقتل تعزيرا) في استهداف أحد ضباط وزارة الداخلية وعدد من رجال الأمن العاملين في نقاط أمنية متفرقة، وبعض الأجانب بهدف الإخلال بالأمن، كما أدين بعض المتهمين بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي وعدة تهم متفرقة. وشملت أحكام السجن 5 سنوات للمتهم الثالث و4 سنوات للرابع، 11 سنة للخامس، 3 سنوات للسادس، 8 سنوات للسابع، 4 سنوات و6 أشهر للثامن، 5 سنوات للتاسع، 5 سنوات للعاشر والمتهم الـ11 (سوري): 4 سنوات مع إبعاده خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه، المتهم الثاني عشر (سوداني): 5 سنوات مع إبعاده خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه، المتهم الـثالث عشر 9 سنوات والمتهم الرابع عشر 15 سنة.

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