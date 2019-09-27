شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استيفاء الاشتراطات.. السماح باستيراد «الرمان اليمني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس (الخميس) رفع حظر استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية، بعد استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين لاشتراطات الهيئة. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء الدكتور هشام الجضعي أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة اليمنية على تسهيل آلية استقبال الشحنات والمنتجات الغذائية من الجمهورية اليمنية، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الغذاء.

وكانت المملكة فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً.

يشار إلى أن السفارة السعودية في اليمن عملت على التواصل مع وزير الزراعة اليمني عثمان حسين مجلي الذي عمل من خلال مؤسسات ومكاتب وجمعيات وزارة الزراعة اليمنية على توعية منتجي الرمان واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المنتج وضمان تصديره للمملكة ودول المنطقة.