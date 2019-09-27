شكرا لقرائتكم خبر عن «التقني»: مكافآت التفوق العلمي لـ 471 متدربا ومتدربة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المتدربين، مكافأة التفوق العلمي للفصل الصيفي من العام الماضي. وأشار المدير العام لشؤون المتدربين المهندس خالد محمد بركات إلى الانتهاء من إجراءات صرف مكافأة التفوق العلمي لعدد (471) متدرباً ومتدربة على النحو الآتي: الكليات التقنية بنين (444) متدرباً، وللكليات التقنية للبنات (27) متدربة

وسيحصل كل متفوق على مبلغ (2000) ريال، من صندوق المتدربين الرئيسي، وشهادة تكريم من المؤسسة العامة، لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط ومنها الحصول على نسبة 4.75 من 5.00 وذلك في الفصل الأخير، الذي يسبق تخرجه ويجب أن يكون تخرجه ضمن الحد الأدنى للمدة النظامية.