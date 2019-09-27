شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يدشن البوابة الإلكترونية للجامعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمس، الخطة الإستراتيجية والبوابة الإلكترونية للجامعة.

كما شهد احتفال جامعة الباحة باليوم الوطني الـ89 للمملكة، على المسرح الرئيسي للمدينة الجامعية.

وأكد مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين أن احتفالية اليوم الوطني في الجامعة تتمثل في حسن أداء دور المؤسسة الأكاديمية وجودة مخرجاتها بحكم أنها تجمع بين النخب من الأساتذة والشباب من الطلبة والطالبات.

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وأوضح أن الجامعة تقدم 25 فعالية بمناسبة اليوم الوطني تنفذ داخل المدينة الجامعية، وفي مجمعاتها الأكاديمية، وكلياتها بالمحافظات، تناغما مع المناسبة العظيمة.

وشاهد أمير الباحة والحضور عرضا مرئيا عن الإستراتيجية والبوابة الإلكترونية. وتسلم الأمير الخطة الإستراتيجية للجامعة.

وألقيت كلمة طلاب وطالبات الجامعة، التي أكدوا فيها أن أبناء الشعب السعودي هم الحصن الحصين لهذا الوطن والدرع المتين.