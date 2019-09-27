شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يفتتح برنامج متابعة إنجاز المشاريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة أمس، برنامج متابعة إنجاز المشاريع والمبادرات على أرض الواقع الذي تنفذه وكالة التنمية بإمارة المنطقة.

واستمع نائب أمير جازان خلال مراسيم التدشين لشرح مفصل من وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي حول البرنامج، وكيفية عمله وسبل تطويره، بما يمكن القائمين عليه من تحقيق أفضل النتائج في متابعة المشاريع وإنجازاها في أسرع وقت ممكن، تماشياً مع رؤية السعودية وما تتضمنه من خطط مستقبلية في جميع المجالات.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي تقدمها إدارة المشاريع بوكالة التنمية ومتابعتهم الدائمة مع جميع الإدارات الحكومية بالمنطقة لمتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية ومراحل إنجازها ومتابعتها.

وأكد أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، بما يتواكب والخطط والبرامج المستقبلية التي تسعى المملكة لتحقيقها خلال السنوات القادمة، بما يضمن توفير أفضل وأعلى المستويات من الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في ظل ما تجده الجهات الحكومية من دعم من القيادة الرشيدة.