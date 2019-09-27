شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير المدينة.. إطلاق جائزة للمسؤولية الاجتماعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) أقرت ندوة المسؤولية الاجتماعية «عطاء واستدامة» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، توصيات عدة لتعزير أهمية مفاهيم الاستدامة وتجدد العطاء وأهمية المسؤولية الاجتماعية في الشركات، تتضمن إطلاق جائزة الغرفة برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وإيجاد آلية تحفيزية للقطاع الخاص للمساهمة المجتمعية وربطها بإصدار أو تحديد الرخص، وعمل لقاءات سنوية لداعمي المسؤولية الاحتماعية، وإطلاق منصه إلكترونية لممارسي المسؤولية الاجتماعية. أقرت ندوة المسؤولية الاجتماعية «عطاء واستدامة» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، توصيات عدة لتعزير أهمية مفاهيم الاستدامة وتجدد العطاء وأهمية المسؤولية الاجتماعية في الشركات، تتضمن إطلاق جائزة الغرفة برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وإيجاد آلية تحفيزية للقطاع الخاص للمساهمة المجتمعية وربطها بإصدار أو تحديد الرخص، وعمل لقاءات سنوية لداعمي المسؤولية الاحتماعية، وإطلاق منصه إلكترونية لممارسي المسؤولية الاجتماعية. واستعرض رئيس المسؤولية الاجتماعية بالهيئة الملكية في ينبع مروان كعكي تجربة المسؤولية الاجتماعية بالهيئة باعتبارها التزاما أخلاقيا ومحفزا للمستثمرين. وأكدت خلال الندوة نائبة رئيس المسؤولية الاجتماعية بغرفة المدينة نسرين قطان أن المسؤولية الاجتماعية محرك أساسي للعمل الاستراتيجي المنظم للشركات والمؤسسات والقطاع الخاص.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برعاية أمير المدينة.. إطلاق جائزة للمسؤولية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.