شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: قرعة علنية لمنح 1020 مواطناً أراضي سكنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

تستعد أمانة منطقة عسير لبدء سحب القرعة العلنية لمنح المشاركين ضمن القوات السعودية بدولتي (سورية، والأردن) بعدد 207 مشاركين، والمنح الصريحة لعدد 733 مواطنا، إضافة إلى تكملات المساحة بنسبة 25% لعدد 63 مواطنا، وذلك بناء على ما صدر من توجيهات من المقام السامي، بمتابعة أمير منطقة عسير وأمين المنطقة.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تعتزم البدء في إجراءات القرعة العلنية لمنح نحو 1020 مواطنا من المشاركين ضمن القوات السعودية في سورية والأردن، والمصابين والشهداء وأصحاب المنح الصريحة والتكملات والتبديل، لمن صدرت لهم أوامر ملكية تقتضي بمنحهم أراضي، من الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة، وذلك بالقرعة بدءا من نهاية شهر محرم الجاري.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع المنح بنظام القرعة العلنية، التي ستجري بمقر الساحة الشعبية على الحزام الدائري جنوب جوزات منطقة عسير من الساعة الـ9 صباحا، وحسب المواعيد التالية: المجموعة الأولى (الأحد) الموافق 30/1/1441هـ لأفراد القوات السعودية المشاركين في سورية والأردن، الذين استكملوا ملفاتهم بعد صدور أمر ولي الأمر باستثنائهم من شرط سبق المنح ولم يسبق أن نفذت لهم تلك المنحة.

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المجموعة الثانية (الإثنين) الموافق 1/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من 1906 إلى 5259.

المجموعة الثالثة (الثلاثاء) الموافق 2/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من 5260 إلى 5517.

المجموعة الرابعة (الأربعاء) الموافق 3/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من 5518 إلى 5884.

المجموعة الخامسة (الخميس) الموافق 4/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من 5885 إلى 6173 بمن فيهم الشهداء والمصابون المستكملة ملفاتهم أخيرا. المجموعة السادسة (الأحد) الموافق 7/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة ذات المساحة البالغة 1600م2 فما فوق، وكذلك أصحاب القطع الملغاة لأسباب تخطيطية وأصحاب التكملات.