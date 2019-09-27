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شاركت شرطة منطقة مكة المكرمة بلوحات ثابتة وشاشات تلفزيونية متحركة في الاحتفال باليوم الوطني 89 في 15 موقعاً، وذلك ضمن حملتها الإعلامية السنوية، فيما تم توزيع الهدايا الخاصة والورود بهذه المناسبة بمستشفى الأطفال ودار الأيتام بجدة في لفتة جميلة لاقت استحسان الجميع.
وفي التفاصيل، ضمت اللوحات صوراً لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - والعديد من اللوحات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني 89، في 15 موقعاً بارزاً في محافظة جدة.
ومن جانبه، زار العديد من منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة مستشفى الأطفال ودار الأيتام بقسميها بجدة لتقديم الهدايا والشعارات الوطنية والورود.
يذكر أن الحملات الإعلامية لشرطة منطقة مكة المكرمة تصدر بشكل مستمر طوال العام؛ حيث سبقها حملة إعلامية توعوية لموسم العمرة، وموسم الحج وحملة إعلامية خلال إجازة الربيع؛ كان لها الأثر الإيجابي في توعية المجتمع.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 01:35 AM
قامت بتوزيع الهدايا الخاصة والورود بمستشفى الأطفال ودار الأيتام بجدةشرطة مكة تشارك بلوحات وشاشات تليفزيونية في 15 موقعاً احتفالاً بيوم الوطن
شاركت شرطة منطقة مكة المكرمة بلوحات ثابتة وشاشات تلفزيونية متحركة في الاحتفال باليوم الوطني 89 في 15 موقعاً، وذلك ضمن حملتها الإعلامية السنوية، فيما تم توزيع الهدايا الخاصة والورود بهذه المناسبة بمستشفى الأطفال ودار الأيتام بجدة في لفتة جميلة لاقت استحسان الجميع.
وفي التفاصيل، ضمت اللوحات صوراً لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - والعديد من اللوحات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني 89، في 15 موقعاً بارزاً في محافظة جدة.
ومن جانبه، زار العديد من منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة مستشفى الأطفال ودار الأيتام بقسميها بجدة لتقديم الهدايا والشعارات الوطنية والورود.
يذكر أن الحملات الإعلامية لشرطة منطقة مكة المكرمة تصدر بشكل مستمر طوال العام؛ حيث سبقها حملة إعلامية توعوية لموسم العمرة، وموسم الحج وحملة إعلامية خلال إجازة الربيع؛ كان لها الأثر الإيجابي في توعية المجتمع.
، شرطة مكة تشارك بلوحات وشاشات تليفزيونية في 15 موقعاً احتفالاً بيوم الوطن ،
المصدر : الخليج 365
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