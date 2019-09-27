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استقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، في مقر إقامته في نيويورك، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كما استقبل فخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو، في مقر إقامته في نيويورك، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وجرى خلال اللقاء الذي كان على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
عقب ذلك التقى الجبير بوزيري الشؤون الخارجية والتعاون والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو ألفا باري.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 01:35 AM
على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة
استقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، في مقر إقامته في نيويورك، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كما استقبل فخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو، في مقر إقامته في نيويورك، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وجرى خلال اللقاء الذي كان على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
عقب ذلك التقى الجبير بوزيري الشؤون الخارجية والتعاون والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو ألفا باري.
، "الجبير" يلتقي رئيسي الكونغو وبوركينا فاسو ويبحث التعاون المشترك ،
المصدر : الخليج 365
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