“التعليم” تكشف موعد صرف رواتب المعلمين الجدد

أعلنت وزارة التعليم صرف رواتب المعلمين الجدد اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري.

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