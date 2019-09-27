طمأنت سفارة المملكة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول المواطنين بأنه لم تسجل أي إصابات إثر الزلزال الذي وقع في إسطنبول ظهر اليوم. ودعت السفارة والقنصلية المواطنين لتوخي الحذر والاتصال في حالات الطوارئ على الأرقام المخصصة لذلك. يذكر أن زلزالاً بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة إسطنبول التركية اليوم، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.
وسجَّل مركز الزلزال في سيليفري عند شواطئ بحر مرمرة وعلى بعد نحو 80 كيلومتراً غرب إسطنبول, بعض الهزات الارتدادية. وذكرت السلطات التركية أنه جرى إخلاء مكاتب ومدارس بشكل فوري، وجرى إغلاق بعضها لبقية اليوم. وتقع إسطنبول قرب فالق زلزالي كبير ويحذر الخبراء منذ سنوات من «زلزال كبير» قد يضربها ويتسبب بأضرار هائلة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في تركيا: لا إصابات للمواطنين في زلزال إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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