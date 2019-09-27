بالصور .. دوريات “الداير” تحبط تهريب 4 آلاف حزمة قات وممنوعات ومتسللين

أحبطت دوريات الإمارة بمحافظة الداير تهريب أكثر من ٤٠٠٠ حزمة قات، حاول المهربون استغلال مناسبة اليوم الوطني، لتمرير المهربات ظنًا منهم أن رجال الأمن سينشغلون باحتفالات اليوم الوطني 89 للمملكة، ليفاجئون بيقظة رجال دوريات الإمارة الذين عاشوا اليوم الوطني بعين راصدة ويد ضاربة، وبمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة. وفي التفاصيل، نجحت جهود رجال دوريات محافظة الداير خلال 72 ساعة في إحباط عدد كبير من عمليات التهريب لأصناف مختلفة من الممنوعات بتعاون من الجهات الأمنية الأخرى.

وتمكنت الحملة المشتركة للأجهزة الأمنية بمحافظة الداير من القبض على أكثر من ١٤٠ متسللاً مخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود، بالإضافة إلى ما يقارب أكثر من ٢٥٠ كرز من الدخان المهرب. وضبطت الحملة عددًا من المركبات المستخدمة في التهريب مع قائديها وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. ومن جهة أخرى، أشاد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، بجهود رجال الأمن في المحافظة خلال احتفالات اليوم الوطني، وعلى الرغم من جهودهم الكبيرة لتسهيل مظاهر احتفاء المواطنين إلا أن أعينهم كانت ترصد الحد وتضبط المخالف وتكشف المهرب، مؤكدين أنهم على يقظة دائمة واستعداد مستمر. وأكد “ابن لبدة” أن ما حققته دوريات المحافظة والأجهزة الأمنية شيء نعتز به، ويأتي ذلك ترجمة لتوجيهات أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود.