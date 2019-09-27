صور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على رجل الأعمال محمد الجميح

أدت جموع المصلين يتقدمهم أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، عقب صلاة العصر في جامع تركي بن عبد الله؛ صلاة الجنازة على الشيخ محمد بن عبد العزيز الجميح.
وكان الراحل الجميح رئيس شركة الجميح القابضة قد تعرض لوعكة صحية قبل عام ثم استقرت حالته ولازم الفراش منذ ذلك الحين في منزله، غير أنه تعرض لأزمة صحية طارئة مساء أمس نقل على إثرها المستشفى وتوفي هناك.
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