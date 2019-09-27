وزير الخارجية  يناقش مع جوتيريس دور المملكة في دعم مبادرات الأمم المتحدة

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبدالله المعلمي.
وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات، ودور المملكة الكبير في دعم مبادرات الأمم المتحدة وأعمالها، وأهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الدورة الحالية
وعقب ذلك دوَن العساف كلمة في سجل كبار زوار الأمم المتحدة.
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