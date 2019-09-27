مدني محايل ينقذ شخصين سقطا في تمديدات الصرف الصحي

أكد الدفاع المدني السعودي، اليوم الخميس، أنه تم إنقاذ شخصين سقطا داخل تمديدات الصرف الصحي، بمدينة محايل.
وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال: باشر مدني محايل بلاغًا عن سقوط شخصين من جنسية آسيوية داخل تمديدات الصرف الصحي، ما أدى لفقدانهما الوعي وسقوطهما بداخلها.
وأوضح الدفاع المدني، أنه تم استخراجهما بواسطة الغواصين، ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.
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