السفارة في تركيا: لا إصابات بين السعوديين في زلزال إسطنبول

طمأنت سفارة المملكة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول المواطنين بعدم تسجيل إي إصابات إثر الزلزال الذي وقع في إسطنبول.

وقالت السفارة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- تود السفارة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول طمأنة المواطنين بأنه لم تسجل إي إصابات إثر الزلزال الذي وقع في إسطنبول ظهر اليوم الخميس، وتأمل توخي الحيطة والحذر والاتصال في حالات الطواري على الأرقام التالية المخصصة لذلك:

00905309552120 – 00902122819140- 00905497495555- 00905496484455

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وكانت سفارة المملكة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول أهابتا بالمواطنين والمواطنات الموجودين في مدينة إسطنبول بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات التركية بشأن الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول، اليوم الخميس.

وضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، مدينة إسطنبول التركية، وذلك بعد يومين من زلزال ضرب نفس المدينة بلغت قوته 4.6 درجة ريختر.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن قوة زلزال إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر، بينما ذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان إسطنبول والولايات المحيطة بها شعروا بالزلزال، دون صدور أي بيانات رسمية بوقوع أضرار بشرية أو مادية من عدمه.