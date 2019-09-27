بالصور.. تعليم جازان يحتفي باليوم الوطني الـ 89

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الخميس, باليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي.

حضر الاحتفال عدد من مديري الدوائر الحكومية والقطاعات الأمنية والعسكرية والمثقفين والمثقفات والأعيان, وأقيمت الفعاليات على مسرح كليتي إدارة الأعمال والهندسة بمدينة جيزان.

وأكد مدير عام التعليم بجازان، بكلمة ألقتها نيابة عنه الطالبة رغد بنت يحيى الكريري، اهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه – وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وأشار مدير عام التعليم بمنطقة جازان، إلى اهتمام القيادة بالتعليم حتى وصل لمكانة دولية مرموقة, وذلك لوجود الدعم وكل ما يخدم المنظومة التعليمية، فضلا عن برامج ومشروعات ومبادرات وزارة التعليم لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة، تشجع على التفكير والابتكار والإنجاز؛ لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع، مشددًا على أهمية اليوم الوطني في استذكار المنجزات والعمل على تحقيق خطط وبرامج تضمن تحقيق مستقبل مشرق للتعليم بما يتفق ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

كما استمع الحضور لقصيدة وطنية عن المملكة وقياداتها الحكيمة والحازمة ومنجزاتها المتواصلة، وشارك أحد طلاب التربية الخاصة بكلمة تحدث فيها عن معنى وقيمة الوطن وما يمثله لأبناء وبنات البلد المعطاء، معبرًا عن فخره واعتزازه بهذا اليوم، واختتم الحفل بأوبريت وطني كبير حمل عنوان «وأطل الصقر» يروي قصة توحيد ‫المملكة على يد الملك المؤسس ويستعرض مسيرة الملوك العظماء للمملكة وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.