6 معايير تحدد المحتوى الإلكتروني للروضة الرقمية

حددت وزارة التعليم 6 معايير رئيسة للمحتوى الرقمي الخاص بالروضة الافتراضية، وهي: «معايير عامة، معايير وسائل الإعلام، معايير تقنية، معايير حقوق الملكية الفكرية، معايير البيانات الوصفية، معايير المنتج»، ويندرج تحتها 92 معيارا فرعيا.

وبحسب وثيقة صادرة عن شركة تطوير التعليم يجب أن يكون المحتوى العلمي متوافقا مع ثقافة المملكة، وأن يخلو من التوجهات المخالفة، إضافة إلى وجوب أن تكون لغة الإنتاج باللغة العربية الفصحى فقط، وأن يخلو من الأخطاء اللغوية أو النحوية أو الإملائية أو ضعف الصياغة.

سعي الوزارة

تسعى وزارة التعليم إلى رفع مؤشر نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال من 16 % إلى 19 % من خلال إيجاد حلول إلكترونية تسهم في توفير تعلم آمن ورصين للأطفال من عمر 3 ـ 6 سنوات تحت إشراف ذويهم، وبدعم منهم.

وقد اُقترح إطلاق روضة افتراضية تقدم محتوى تعليميا رصينا يُبنى على المعايير النمائية للأطفال، ويقدم مجموعة من الأنشطة التي تتطلب تفاعلا مع الجهاز أو البيئة المحيطة والألعاب والأناشيد، بما يسهم في دعم تعلم الطفل من المنزل، ويقدم كذلك مجموعة من الإرشادات والإستراتيجيات وأدوات التقييم لولي الأمر التي تساعده على دعم تعلم الطفل، وأطلقت الروضة الافتراضية عبر «نظام نور» مطلع سبتمبر الحالي، لتكون متاحة للتسجيل لفترة محددة، ومن ثم يُتاح الدخول للمسجلين عبر تطبيقات الروضة.

وأسند مشروع مشروع الروضة الافتراضية إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية التي تتولى توفير المحتوى الرقمي للأطفال من 3 ـ 6 سنوات، ومنهج التعلم الذاتي للأطفال بالروضة مع تطوير جزئيات منه، إضافة إلى تقديم المحتوى وفق خطة زمنية اُعتمدت من الوزارة، وتتزامن مع الخطة الزمنية للمدارس الإلزامية، وتختلف في ترتيب وحداتها، وسيشمل المحتوى مجموعة من العناصر التي تحقق مفاهيم وحدة العائلة.

المعايير العامة

* معايير المحتوى العلمية

- أن يكون متوافقا مع المعايير النمائية للأطفال من عمر 3 ـ 6 سنوات

- أن يكون متوافقا مع ثقافة المملكة

- أن يخلو من التوجهات المخالفة

- أن يخلو من الأخطاء العلمية

- أن يتضمن أنشطة لتفاعل الطفل مع البيئة المحيطة

- أن تكون الوسائل المطلوبة في تنفيذ الأنشطة بسيطة ومتوفرة

* معايير اللغة

- أن تكون لغة الإنتاج هي العربية الفصحى فقط

- أن يخلو الإنتاج من الأخطاء اللغوية أو النحوية أو الإملائية أو ضعف الصياغة- أن يتوافق استخدام الأرقام في العرض مع المرحلة العمرية

- إمكانية إظهار النص المنطوق مكتوباً، ويمكن إخفاؤه للاستفادة منه لمن لديه صعوبات في السمع

- استخدام العناوين الفرعية

معايير وسائل الإعلام

* الرسوم المتحركة

- تعتمد تقنية 2D على الأقل

- تكوين الشخصيات للعمل من قبل شركة تطوير

- ضبط تمدد وضغط الصور (التكبير والتصغير) للمحافظة على جودتها

Advertisements

- أن تكون الرسوم واقعية

- أن يكون الإخراج مناسباً لأهداف التعلم وللمتعلمين المستهدفين

- أن تكون الأحداث المتتابعة والمتداخلة مناسبة وواقعية

- الحفاظ على اتساق وتتابع المشاهد بسلاسة

- أن يُراعى تحريك الشخصيات في الفيديو بشكل طبيعيي بما يحقق متطلب السيناريو

- أن يُراعى استخدام الحركات الثانوية عند الحاجة إليها فقط

- توقيت عدد الإطارات في أي مشهد بشكل مناسب

- توظيف المبالغة بطريقة حكيمة لصالح المشهد

- يُراعى استخدام الرسوم الجامدة عند الحاجة لها فقط

- أن تكون جميع الشخصيات المستخدمة في الرسوم المتحركة مخرجة بأسلوب جذاب

- يُراعى استخدام المؤثرات الخاصة إذا كانت تكّمل المحتوى والتعلم فقط

- استخدام المؤثرات الخاصة بشكل معتدل بشرط ألا تشتت المتعلم ومخرجات التعلم

* الرسوم

- أن تُكّمل جميع الرسوم والتوضيحات التصميم التعليمي

- أن تكون جميع الصور المستخدمة مرخصة.

- الالتزام بالمعايير الفنية المحددة لاستخدام الألوان للدلالة على المعاني

- ضرورة الحفاظ على نسق تسلسل مرئي ثابت للمشاهد

- عدم استخدام شعارات الشركات المنفذة أو المتعهدة أو الإشارة إليها في الفيديو

- تجنب استخدام الرسوم التي يمكن أن تتقادم بسرعة

- الحد من استخدام القصاصات الفنية قدر الإمكان

- وضع عناوين توضيحية لكافة الصور التوضيحية أو التقنية المستخدمة لتيسير التعلم

- أن تكون جميع الرسومات متسقة (من حيث الحدود والتأثيرات والجودة)

- التأكد من عدم وجود إعلانات في الصور