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مناطق المملكة تواصل احتفالات اليوم الوطني

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تستمر الاحتفالات في مختلف مناطق المملكة باليوم الوطني الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة» بمختلف الفعاليات والجهات، حيث لا زلت تعم الفرحة بالوطن جميع مناطق المملكة ومحافظاتها في جو يسوده المحبة والولاء لحكام دوت الخليج، متمنين استمرار الأمن وعموم التقدم أرجاء البلاد.

89 مبادرة في بلقرن

رعى محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد احتفال محافظة بلقرن، وذلك بشارع الإبداع والمسرح الروماني بسبت العلايا، حيث دشَّن أركان المرسم الحر ومجموعة 89 مبادرة للدوائر الحكومية والجمعيات، بعدها انطلقت مسيرة الدوائر الحكومية والخيالة التي جابت شوارع المحافظة.ورفع المحافظ آيات الحب والتقدير والتهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مشيداً بالتلاحم الكبير بين القيادة المباركة والشعب الوفي.

وأكد رئيس بلدية البشائر المهندس خالد الوادعي أن الاحتفال باليوم الوطني يذكر بملحمة توحيد المملكة، ويجدد المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ المملكة.

أهالي شري يحتفلون بالقصائد

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في شري شمال القصيم، احتفالا باليوم الوطني الـ89، بحضور رئيس مركز شري عبدالله الدهيمان ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية محمد الفاضل، وتواجد الجهات الأمنية من شرطة ودفاع مدني والهلال الأحمر ورؤساء المراكز والمعرفين ورؤساء الدوائر الحكومية وأعضاء مجالس المحلية والبلدية، حيث اشتمل الحفل على قصائد شعرية وعروض إنشادية وفنية وعرض مرئي وطني، وقدم مركز التنمية الاجتماعية الهدايا والأعلام الوطنية للحضور.

تقنية نجران توزع الأعلام والأوشحة

احتفت الكلية التقنية بنجران بمناسبة اليوم الوطني الـ89 بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد آل جبار. وتضمن الاحتفاء المشاركة مع الوحدات التدريبية بالمنطقة في حملة التبرع بالدم بالتعاون مع صحة نجران ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وتوزيع الأوشحة والشعارات وأعلام دوت الخليج التي تتضمن عبارات وطنية وصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وشعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشعار اليوم الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي للكلية علي آل عتيق أن المناسبة عزيزة على النفس وفرصة لإبراز وإظهار ما تقدمه حكومتنا الرشيدة في سبيل رفعة دوت الخليج وكرامة المواطن.

تمكين للتقنيات تشرح تطوراتها

احتفل منسوبو «تمكين للتقنيات» باليوم الوطني بمشاركة الرئيس التنفيذي الدكتور محمد الشيبي، الذي هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذه المناسبة الكريمة.

وقال الشيبي، في لقائه مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين عن الاعتزاز بما يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة منذ التأسيس، والدعم الحكومي الكبير؛ الأمر الذي مكّن القطاع من الاستمرار في التطوير والتحديث سعيا إلى مواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها هذا المجال بشكل دائم ومستمر.

وتم خلال اللقاء شرح نماذج من أعمال الشركة وخدماتها التي تقدمها للجهات الحكومية في المملكة، ومنها الحلول ذاتية الاستدامة المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر لتعزيز الاستدامة المالية لها، مع استعراض بعض الأمثلة التي قامت «تمكين للتقنيات» بتصميم وتطوير وتشغيل عدد منها بطريقة مستدامة لعملائها.

مكتبة الخبر العامة تحتفي

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احتفلت المكتبة العامة بالخبر باليوم الوطني الـ89، وقال مدير المكتبة صالح المسحر «في هذا اليوم المنقوش في ذاكرة التاريخ والمرسوم في جبين الزمن والمخطوط بحروف من الفخر في سجل المجد والمسطر بعبارات الاعتزاز في صفحة العلياء نعيش مناسبة عزيزة نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة لوطننا الغالي».

وأضاف نستلهم في هذه المناسبة مسيرة زعيم وملك عظيم وقائد حكيم طاف البلاد ليجمع شتاتها ويلم شملها تحت راية التوحيد، هو المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، ليجعل من هذا الكيان الشامخ دولة منيعة محمية، وسار على نهجه ملوك المملكة الذين حملوا هذه الأمانة وساروا بهذه البلاد إلى التقدم والازدهار.

جامعة القصيم تقدم الهدايا للأطفال

احتفلت جامعة القصيم ممثلةً بعمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات باليوم الوطني الـ89 بمشاركة قرابة 850 طالبة.

وتضمن الاحتفال عددا من الفعاليات وتبادل التهاني بهذه المناسبة، كما أُقيم معرض مصاحب في حب دوت الخليج، شاركت فيه طالبات الجامعة بالهوية الوطنية من رسومات فورية ولوحات فنية وأشغال يدوية وعروض شعرية وعروض مرئية، إضافة إلى مشاركة الأطفال الأيتام برسومات اليوم الوطني، وقُدّمت الهدايا التذكارية لهم.

وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة أمل الربيش أن المناسبة عزيزة يجب فيها استحضار نعم الله على هذا البلد وترسيخ الولاء للمليك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية التي نستذكر خلالها إنجازات المملكة بداية من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والملوك من بعده.

معرض احتفالي لمستشفى الحرث

رعى محافظ الحرث إبراهيم الألمعي فعاليات مستشفى الحرث العام بمناسبة اليوم الوطني 89، حيث افتتح المعرض المصاحب للفعالية الذي يضم عددت من المجسمات والمطبوعات والصور الوطنية.

وألقى مدير المستشفى بالنيابة خالد الحارثي كلمة هنأ فيها القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني. ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا عن إنجازات المستشفى خلال الأعوام الماضية بعد ذلك أقيمت قصيدة شعرية وطنية للشعار محمد حسن أبوعقيل تغنى فيها ببسالة الجنود المرابطين على الحدود، كما شاهد الحضور أوبريتا وطنيا مصورا.

محافظ عنيزة يرعى احتفالية التعليم
رعى محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم أمس، حفل اليوم الوطني الـ89 لإدارة التعليم بالمحافظة.

وألقى رئيس قسم التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم محمد النصار كلمة الإدارة وقال «اليوم الوطني يتكرر كل عام لنتابع من خلاله مسيرة نهضة عملاقة نعيش من خلالها تنمية شاملة في كافة المجالات في وطن العطاء والنماء، وفي هذه المناسبة يرفع فيها كل مواطن رأسه شموخا وفخرا لما يتحقق على أرض وطنه من نجاحات».

وقال مدير إدارة تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح إن «اليوم الوطني هو يوم فخر وعز لمنجزات نعيشها واقعا ونعمل على تعزيزها مستقبلا، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، مكملا لمسيرة والده المؤسس وإخوته الملوك، مؤكدا أن الجميع يساهم في كل ما يخدم العلم والتعليم، فالوطن يستحق منا تكاتف الجهود والسواعد لبناء مستقبل يعمه الإشراق والأمجاد.


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