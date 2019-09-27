مناطق المملكة تواصل احتفالات اليوم الوطني

89 مبادرة في بلقرن
وأكد رئيس بلدية البشائر المهندس خالد الوادعي أن الاحتفال باليوم الوطني يذكر بملحمة توحيد المملكة، ويجدد المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ المملكة.
أهالي شري يحتفلون بالقصائدأقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في شري شمال القصيم، احتفالا باليوم الوطني الـ89، بحضور رئيس مركز شري عبدالله الدهيمان ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية محمد الفاضل، وتواجد الجهات الأمنية من شرطة ودفاع مدني والهلال الأحمر ورؤساء المراكز والمعرفين ورؤساء الدوائر الحكومية وأعضاء مجالس المحلية والبلدية، حيث اشتمل الحفل على قصائد شعرية وعروض إنشادية وفنية وعرض مرئي وطني، وقدم مركز التنمية الاجتماعية الهدايا والأعلام الوطنية للحضور.
تقنية نجران توزع الأعلام والأوشحة
وأوضح المتحدث الرسمي للكلية علي آل عتيق أن المناسبة عزيزة على النفس وفرصة لإبراز وإظهار ما تقدمه حكومتنا الرشيدة في سبيل رفعة دوت الخليج وكرامة المواطن.
تمكين للتقنيات تشرح تطوراتها
وقال الشيبي، في لقائه مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين عن الاعتزاز بما يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة منذ التأسيس، والدعم الحكومي الكبير؛ الأمر الذي مكّن القطاع من الاستمرار في التطوير والتحديث سعيا إلى مواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها هذا المجال بشكل دائم ومستمر.
وتم خلال اللقاء شرح نماذج من أعمال الشركة وخدماتها التي تقدمها للجهات الحكومية في المملكة، ومنها الحلول ذاتية الاستدامة المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر لتعزيز الاستدامة المالية لها، مع استعراض بعض الأمثلة التي قامت «تمكين للتقنيات» بتصميم وتطوير وتشغيل عدد منها بطريقة مستدامة لعملائها.
مكتبة الخبر العامة تحتفي
وأضاف نستلهم في هذه المناسبة مسيرة زعيم وملك عظيم وقائد حكيم طاف البلاد ليجمع شتاتها ويلم شملها تحت راية التوحيد، هو المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، ليجعل من هذا الكيان الشامخ دولة منيعة محمية، وسار على نهجه ملوك المملكة الذين حملوا هذه الأمانة وساروا بهذه البلاد إلى التقدم والازدهار.
جامعة القصيم تقدم الهدايا للأطفال
وتضمن الاحتفال عددا من الفعاليات وتبادل التهاني بهذه المناسبة، كما أُقيم معرض مصاحب في حب دوت الخليج، شاركت فيه طالبات الجامعة بالهوية الوطنية من رسومات فورية ولوحات فنية وأشغال يدوية وعروض شعرية وعروض مرئية، إضافة إلى مشاركة الأطفال الأيتام برسومات اليوم الوطني، وقُدّمت الهدايا التذكارية لهم.
وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة أمل الربيش أن المناسبة عزيزة يجب فيها استحضار نعم الله على هذا البلد وترسيخ الولاء للمليك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية التي نستذكر خلالها إنجازات المملكة بداية من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والملوك من بعده.
معرض احتفالي لمستشفى الحرث
وألقى مدير المستشفى بالنيابة خالد الحارثي كلمة هنأ فيها القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني. ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا عن إنجازات المستشفى خلال الأعوام الماضية بعد ذلك أقيمت قصيدة شعرية وطنية للشعار محمد حسن أبوعقيل تغنى فيها ببسالة الجنود المرابطين على الحدود، كما شاهد الحضور أوبريتا وطنيا مصورا.
وألقى رئيس قسم التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم محمد النصار كلمة الإدارة وقال «اليوم الوطني يتكرر كل عام لنتابع من خلاله مسيرة نهضة عملاقة نعيش من خلالها تنمية شاملة في كافة المجالات في وطن العطاء والنماء، وفي هذه المناسبة يرفع فيها كل مواطن رأسه شموخا وفخرا لما يتحقق على أرض وطنه من نجاحات».
وقال مدير إدارة تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح إن «اليوم الوطني هو يوم فخر وعز لمنجزات نعيشها واقعا ونعمل على تعزيزها مستقبلا، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، مكملا لمسيرة والده المؤسس وإخوته الملوك، مؤكدا أن الجميع يساهم في كل ما يخدم العلم والتعليم، فالوطن يستحق منا تكاتف الجهود والسواعد لبناء مستقبل يعمه الإشراق والأمجاد.
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