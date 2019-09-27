مناطق المملكة تواصل احتفالات اليوم الوطني

تستمر الاحتفالات في مختلف مناطق المملكة باليوم الوطني الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة» بمختلف الفعاليات والجهات، حيث لا زلت تعم الفرحة بالوطن جميع مناطق المملكة ومحافظاتها في جو يسوده المحبة والولاء لحكام دوت الخليج، متمنين استمرار الأمن وعموم التقدم أرجاء البلاد.

89 مبادرة في بلقرن

رعى محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد احتفال محافظة بلقرن، وذلك بشارع الإبداع والمسرح الروماني بسبت العلايا، حيث دشَّن أركان المرسم الحر ومجموعة 89 مبادرة للدوائر الحكومية والجمعيات، بعدها انطلقت مسيرة الدوائر الحكومية والخيالة التي جابت شوارع المحافظة.ورفع المحافظ آيات الحب والتقدير والتهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مشيداً بالتلاحم الكبير بين القيادة المباركة والشعب الوفي.

وأكد رئيس بلدية البشائر المهندس خالد الوادعي أن الاحتفال باليوم الوطني يذكر بملحمة توحيد المملكة، ويجدد المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ المملكة.

أهالي شري يحتفلون بالقصائد

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في شري شمال القصيم، احتفالا باليوم الوطني الـ89، بحضور رئيس مركز شري عبدالله الدهيمان ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية محمد الفاضل، وتواجد الجهات الأمنية من شرطة ودفاع مدني والهلال الأحمر ورؤساء المراكز والمعرفين ورؤساء الدوائر الحكومية وأعضاء مجالس المحلية والبلدية، حيث اشتمل الحفل على قصائد شعرية وعروض إنشادية وفنية وعرض مرئي وطني، وقدم مركز التنمية الاجتماعية الهدايا والأعلام الوطنية للحضور.

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