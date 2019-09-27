أمير القصيم: نتطلع لتطوير المدينة الغذائية بعنيزة

رعى أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل منتدى موسم عنيزة للتمور الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، بالتعاون مع البلدية في المدينة الغذائية بالمحافظة.

واطلع الأمير فيصل بن مشعل على كيفية الكشف على التمور، والتأكد من سلامتها واجتيازها الفحص المخبري، إضافة إلى آلية تنظيم وترتيب التمور في العربات الذكية قبل دخولها المزاد اليومي، كما استمع لشرح عن منطقة التجزئة التي وفرت آلاف فرص العمل والتكسب للشباب، وعلى منطقة التصدير، وعلى معرض البرامج وورش العمل.

المدينة الغذائية

شهد أمير القصيم توقيع تسليم موقع مشروع تطوير المدينة الغذائية مع المستثمر، والذي يسهم في توفير فرص عمل مضاعفة لأبناء المحافظة، كما تجول على المعارض المصاحبة التي تشمل عددًا من الأركان، واحتوت على برامج مصاحبة قُسمت إلى عدة أسابيع متخصصة هي: أسبوع المزارع، أسبوع الصناعة، أسبوع ريادة الأعمال، أسبوع تصدير التمور.

المرحلة الأولى

دشن الأمير فيصل المرحلة الأولى من المزاد الإلكتروني للتمور الذي يتيح للجميع المزايدة على تمور عنيزة من أي مكان بالعالم عبر تطبيق إلكتروني بتقنية عالية، ثم شرّف منتدى موسم عنيزة للتمور الذي ناقش عددا من النقاط.

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وقال أمير منطقة «أتمنى رؤية الجديد من خلال العصف الفكري المستمر والجهود المباركة التي تبذلها غرفة عنيزة بالشراكة مع بلدية المحافظة وقطاع الزراعة والمزارعين للخروج بآراء جديدة حول هذه الملتقيات المباركة، وأتطلع لمواصلة العمل على تطوير المدينة الغذائية لاستغلالها بشكل كامل لخدمة أبناء دوت الخليج وفتح فرص عمل أوسع لهم»، مؤكداً أن ارتفاع عدد المهرجانات بالمنطقة مكسب يعزز المنافسة والإبداع.

عناية واهتمام

لفت أمير القصيم إلى أهمية تعزيز المنتج الوطني، وقال «نعلم جميعا أن المملكة لم تعد الوحيدة في إنتاج التمور في العالم، بل يوجد دول في قارات أخرى باتت تنتجها، وعلينا أن نأخذ ذلك بالحسبان».

وأوضح «لم أتفاجأ بكل جديد في موسم عنيزة للتمور، وهذا العام رأيناه بمذاق وطريقة مختلفة، ومواصلة العمل على تبني مثل هذه الملتقيات العلمية المباركة ستكون عاملاً مهماً لتعزيز منتج التمور، وما حصل من طرح حول التسهيلات والعوائق أمام هذا المنتج سيساهم في دعمه بشكل إيجابي»

وكرم أمير القصيم في ختام المنتدى الجهات الداعمة والراعية للموسم.