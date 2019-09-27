وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أھمية الإستراتيجية لأمن واستقرار البحر الأحمر، وأثر ذلك على الأمن الوطني لكافة الدول المشاطئة له بشكل خاص وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام، عادا أمن الخليج العربي عمقا إستراتيجيا لأمن البحر الأحمر، والذي يحتم علينا صياغة رؤية مشتركة لتحقيق الأمن البحري وتُمكّن من تنمية الشعور بالأمن الجماعي، وتوحيد الجھود لتعزيز القدرات البحرية، وإبراز التماسك والتجانس العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام مناورات التمرين البحري المختلط الموج الأحمر2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.