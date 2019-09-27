اختتام مناورات التمرين البحري المختلط الموج الأحمر2

رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول فياض بن حامد الرويلي أمس، اختتام أعمال مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر-2»، الذي تُشارك فيه القوات البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر المتمثلة في المملكة العربية السعودية ، مصر، الأردن، السودان، جيبوتي، اليمن، الصومال، وحرس الحدود السعودي، بمساندة من القوات الجوية الملكية السعودية، بحضور رؤساء هيئات أركان الدول المشاركة. وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أھمية الإستراتيجية لأمن واستقرار البحر الأحمر، وأثر ذلك على الأمن الوطني لكافة الدول المشاطئة له بشكل خاص وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام، عادا أمن الخليج العربي عمقا إستراتيجيا لأمن البحر الأحمر، والذي يحتم علينا صياغة رؤية مشتركة لتحقيق الأمن البحري وتُمكّن من تنمية الشعور بالأمن الجماعي، وتوحيد الجھود لتعزيز القدرات البحرية، وإبراز التماسك والتجانس العسكري.



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