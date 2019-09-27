2205 وفيات الحرائق وحوادث المرور العام الماضي

وسجلت أعلى الوفيات في شوال الماضي بـ229 وفاة، ثم وفيات رمضان 223، فيما بلغت الإصابات 10099 إصابة ما يزيد عن 28 إصابة يوميا في جميع مناطق المملكة.
حوادث
أظهرت الإحصائية التي اطلعت عليها «دوت الخليج»، أن إجمالي حوادث الحرائق وحوادث المرور خلال العام نفسه بلغت 86683 حادثا، منها 46349 حادث إنقاذ بنسبة 53.5 %، وبلغت حوادث الإطفاء 40334 بنسبة 46.5 %، فيما جاءت النسبة الأعلى للحوادث في شوال بـ8238 بنسبة 9.5 %، تلاه صفر بـ8084 حادثا 9.3 %.
ووفقا للإحصائية تصدر رمضان باقي الأشهر في عدد الإصابات بـ972 إصابة تلاه شوال بـ938 إصابة.
إجمالي حوادث الحرائق والحوادث المرورية 1440
86683 حادثا
46349 حالة إنقاذ
40334 حالة إطفاء
2205 وفيات
10099 إصابة
محرم
7213
143
762
صفر
8084
191
897
ربيع الآخر
6072
185
717
جمادى الأولى
6409
170
841
جمادى الآخرة
6789
171
883
رجب
6845
179
884
شعبان
7644
182
794
ربيع الأول
7128
169
749
رمضان
7144
223
972
شوال
8238
229
938
ذو القعدة
7616
172
853
ذو الحجة
7501
191
809
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