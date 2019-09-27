2205 وفيات الحرائق وحوادث المرور العام الماضي

بلغ إجمالي وفيات حوادث الحرائق التي باشرتها فرق الدفاع المدني خلال العام الهجري الماضي 2205 حالات وفاة ما يعادل 6 وفيات يوميا ووفاة كل 4 ساعات، حسب إحصائية كشفتها وزارة الداخلية.

وسجلت أعلى الوفيات في شوال الماضي بـ229 وفاة، ثم وفيات رمضان 223، فيما بلغت الإصابات 10099 إصابة ما يزيد عن 28 إصابة يوميا في جميع مناطق المملكة.

حوادث

أظهرت الإحصائية التي اطلعت عليها «دوت الخليج»، أن إجمالي حوادث الحرائق وحوادث المرور خلال العام نفسه بلغت 86683 حادثا، منها 46349 حادث إنقاذ بنسبة 53.5 %، وبلغت حوادث الإطفاء 40334 بنسبة 46.5 %، فيما جاءت النسبة الأعلى للحوادث في شوال بـ8238 بنسبة 9.5 %، تلاه صفر بـ8084 حادثا 9.3 %.

ووفقا للإحصائية تصدر رمضان باقي الأشهر في عدد الإصابات بـ972 إصابة تلاه شوال بـ938 إصابة.

إجمالي حوادث الحرائق والحوادث المرورية 1440

86683 حادثا

46349 حالة إنقاذ

40334 حالة إطفاء

2205 وفيات

10099 إصابة

محرم

7213

143

762

صفر

8084

191

897

ربيع الآخر

6072

185

717

جمادى الأولى

6409

170

841

جمادى الآخرة

6789

171

Advertisements

883

رجب

6845

179

884

شعبان

7644

182

794

ربيع الأول

7128

169

749

رمضان

7144

223

972

شوال

8238

229

938

ذو القعدة

7616

172

853

ذو الحجة

7501

191

809