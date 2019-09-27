WhatsApp يجمع 300 باحث عن العمل

وطبقا لمسؤولين في مركز «طاقات» في الأحساء، فإن الرسائل المتداولة كانت خاطئة، ولم تصدر من الجهة المختصة في المركز، موضحين أن آلية عمل المركز، تتمثل في مساعدة الباحثين عن فرصة العمل في التسجيل عبر البوابة الوطنية للعمل، وتسجيل أصحاب العمل، والترتيب والتنسيق للباحثين عن العمل مع أصحاب العمل في إجراء المقابلات، لافتين إلى أن القسم المختص في المركز تواصل هاتفيا مع نحو 40 باحثا عن العمل للحضور إلى مقر المركز لإجراء مقابلات وظيفية للتوظيف في إحدى الشركات الوطنية، وفوجئ موظفو المركز بالأعداد الكبيرة عند البوابة، وجرى إيضاح الأمر للجميع.
وأضافوا «احتوى المركز الجميع، ورفع أعداد المتقدمين للمقابلات الوظيفية إلى 70 ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الوظيفية للشركة، كما سجل نحو 150 باحثا آخر عن فرصة عمل ممن تنطبق عليهم اشتراطات التسجيل في البوابة الوطنية للعمل، تمهيدا للتواصل معهم في أوقات لاحقة في حال توفر وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم الدراسية، واعتذر للآخرين غير المؤهلين».
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