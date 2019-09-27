3 جلسات تختم ملتقى خدمات حج 1440

أنهى ملتقى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإبراز الخدمات المقدمة خلال موسم الحج 1440 يومه الثالث والأخير بـ3 جلسات، ناقشت الأولى (الخدمات المقدمة والمشاريع والتوسعات بالحرمين الشريفين وأثرها في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن)، حيث تحدث وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي عن التوسعة السعودية الثالثة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - والتي تعد أكبر توسعة في تاريخ عمارة الحرمين الشريفين، وهي مبنى من عدة مستويات وساحات محيطة به ودورات مياه يصل إجمالي سعة التوسعة إلى مليون مصل بحلول شاملة في حركة الحشود لفك الازدحام.

دور نسائي

حملت الجلسة الثانية عنوان (الدور النسائي في خدمة ضيوف الرحمن)، تحدثت فيها الوكيلة المساعدة للشؤون النسائية الدكتورة العنود العبود، فيما أشار مدير الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية النسائية الأستاذة عواطف المالكي إلى أن الإدارة فعلت عددا من البرامج خلال موسم الحج 1440 من أبرزها (كرائم الرفائد واستقبال خدمة خير وفد رائد) وتعنى باستقبال قاصدات بيت الله الحرام وتعريفهن بالخدمات المقدمة وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها وتوعيتهن بتعظيم الشعائر وغيرها العديد من البرامج والمبادرات.

دور توجيهي

حملت الجلسة الثالثة عنوان (الدور الإرشادي والتوجيهي المقدم في الحرمين الشريفين)، وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكري الدكتور ناصر الزهراني أن الرسائل العلمية والفكرية هي جزء من الهداية العالمية للبيت الحرام، وللتعليم في معهد الحرم المكي الشريف 55 عاما من العطاء تعاقب عليه خلالها أفواج من طلاب العلم. وأضاف مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ علي النافعي، «نظم جلالة الملك المؤسس التدريس بتخصيص إدارة سميت بالهيئة العامة، كما قام بتوحيد الأئمة بالمسجد الحرام».

1.5 مليون متر مربع يتم غسلها يوميا من مساحة الأرضيات

4 مرات يغسل صحن المطاف وساحات المسجد يوميا

3200 طن من المخلفات تزال يوميا

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3000 دورة مياه يتم غسلها وتطهيرها يوميا

262 بابا في المسجد الحرام منها 32 لذوي الإعاقة

23 نظاما هندسيا وفنيا يتم تشغيلها يوميا

478 سلما كهربائيا

345 وحدة تبريد داخل المسجد الحرام تعمل على مدار الساعة

الخدمات المقدمة في المسجد الحرام