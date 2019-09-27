برنامج إلكتروني يتابع إنجاز مشاريع جازان

اعتمدت أمارة منطقة جازان برنامجا إلكترونيا سيزيد من منافسة الجهات الحكومية على تنفيذ مشاريعها بالوقت المحدد وبدقة متناهية، ومتابعة المقاولين ومحاسبتهم على التقصير والتأخير. واستمع أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى شرح مفصل من وكيل الإمارة للتنمية خالد القصيبي حول البرنامج وكيفية عمله وسبل تطويره بما يمكن القائمين من متابعة المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة إلكترونيا، وعن طريق نظام المعلومات الجغرافي GPS، وتحقيق أفضل النتائج في متابعة المشاريع وقياس أدائها وإنجازها بأسرع وقت ممكن. وأشاد أمير جازان بالنيابة بجهود الإدارة ومتابعتها، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لتوفير أفضل وأعلى المستويات من الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.



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