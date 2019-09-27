الشورى يناقش نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الإثنين المقبل على عدد من توصيات اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام 1439 /‏‏1440، وعلى عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438 /‏‏1439، ومن أبرزها مطالبة الهيئة بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام.

رقابة المستهلك

يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 /‏‏1440، حيث طولبت الوزارة بتعزيز دور المستهلك في الرقابة باستخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، ودراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة.

تقارير

يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439 /‏‏1440، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الـ24، والفقرة (2) من المادة الـ42 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏34 وتاريخ 24 /‏‏5 /‏‏1433.

هدر وفقد

يصوت المجلس الثلاثاء على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/‏‏ 1440، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439 /‏‏1440، ومن أبرز توصياتها سرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة من قبل المؤسسة للحد من الهدر والفقد الغذائي.

إحصاء

تناقش جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1439 /‏‏1440، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية.

مرافعات

يصوت المجلس الأربعاء على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادتين الـ55، والـ56 من نظام المرافعات الشرعية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 /‏‏1440، ومن أبرز التوصيات مطالبة البرنامج بالتنسيق مع مؤسسة النقد للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق، وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته. كما يناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439 /‏‏1440، حيث تطالب أبرز التوصيات المؤسسة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين. وتناقش الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1439 /‏‏1440، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح «تعديل نظام حماية الطفل» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏14 وتاريخ 3 /‏‏2 /‏‏1436.

أبرز مواضيع الجلسات

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- تعديل مادة في نظام الذوق العام

- تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية

- تعديل فقرات في نظام التحكيم

- الحد من الهدر والفقد الغذائي

- مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية

- تعديل نظام المرافعات الشرعية

- تخفيض رسوم وفوائد تمويل قروض المنشآت الصغيرة

- تعديل نظام حماية الطفل

- تعزيز دور المستهلك في الرقابة باستخدام التطبيقات الحديثة

- دراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري

- عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة