صحة المدينة: حريق مستشفى الملك فهد محدود

أرجعت مديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة الحريق الذي اندلع في مستشفى الملك فهد إلى التماس كهربائي «محدود» داخل غرفة سيرفرات نظام الأشعة. واندلع حريق في المستشفى مساء الثلاثاء ما دفع إدارة المستشفى إلى الاستعانة بالدفاع المدني للكشف على موقع الحريق بعد إخماده آليا.



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