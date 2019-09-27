السعودية | العساف يلتقي وزير خارجية الأرجنتين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:21 صباحًا, 27 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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