شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “وزارة التعليم” تكشف موعد صرف رواتب المعلمين الجدد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:36 صباحًا, 27 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض أكدت المتحدثة الرسمية بأسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن وزارة التعليم ستصرف رواتب المعلمين الجدد اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “وزارة التعليم” تكشف موعد صرف رواتب المعلمين الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.