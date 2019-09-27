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صور.. إحباط تهريب 4000 حزمة قات خلال احتفالات اليوم الوطني
ألقت القبض على ١٤٠ متسللًا مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود
متابعات الخليج 365 - جازان
تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة الداير بني مالك، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 4000 حزمة من القات، خلال احتفالات اليوم الوطني الـ89.
واستغل المهربون، مناسبة اليوم الوطني لتهريب حزم القات خلال الـ72 ساعة الماضية، إلا أن جهود رجال الأمن تمكنت من إحباط عدد كبير من عمليات التهريب لأصناف مختلفة من الممنوعات.
وألقت الحملة المشتركة للأجهزة الأمنية بمحافظة الداير، القبض على أكثر من ١٤٠ متسللًا مخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود، وأكثر من ٢٥٠ كرز من الدخان المهرب.
كما تم القبض على عدد من المركبات المستخدمة في التهريب مع قائديها وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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