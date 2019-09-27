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2019-09-27 تعليم صبيا يعلن أسماء المرشحين على وظائف لائحة بند الأجور متابعات الخليج 365 - صبيا أعلنت إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة بإدارة الموارد البشرية أسماء المرشحين النهائية على وظائف لائحة بند الأجور (حارس، مراسل مكتبي، سائق عمومي)، والتي سبق الإعلان عنها. Advertisements وأوضحت إدارة التعليم في صبيا أنه يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال الرابط التالي: (هنــا). وأشارت إدارة التعليم في محافظة صبيان إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: (هنـا).







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