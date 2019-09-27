“المواطن” توثق احتفالات ثلوث المنظر: قصائد شعرية وعرض عسكري وفعاليات متنوعة

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2019-09-27 “متابعات الخليج 365” توثق احتفالات ثلوث المنظر: قصائد شعرية وعرض عسكري وفعاليات متنوعة ضمن احتفالات المحافظة باليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين







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