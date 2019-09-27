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طريقة حساب فاتورة الكهرباء السعودية والاستعلام عنها 2019

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نوضح لكم كيفية حساب فاتورة الكهرباء من خلال الجداول والأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء السعودية من أجل مساعدة المستهلكين في المملكة من معرفة شرائح الكهرباء و تسعيرة الكيلو وات من الكهرباء مما يسهل على المواطنين معرفة مقدار الاستهلاك الشهري من الكهرباء سواء الاستخدام المنزلي أو الاستخدام التجاري ومحاولة ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل التحكم في فاتورة الكهرباء.

 

نوفر لكم 3 جداول لشرائح الاستهلاك الشهري للكهرباء سوف نحاول شرحها وتفصيلها ولا تحتاج إلى آلة حاسبة لحساب فاتورة الكهرباء كالتالي :

 

مشترك كمية استهلاكه للكهرباء 7000 كيلو وات في الساعة في عدد الأيام الفعلية 27 يوم يكون ناتج قيمة الاستهلاك 1452 ريال سعودي

 

جدول حساب فاتورة كهرباء السعودية

جدول حساب فاتورة كهرباء السعودية

 

مشترك كمية استهلاكه للكهرباء 7000 كيلو وات في الساعة في عدد الأيام الفعلية 30 يوم يكون ناتج قيمة الاستهلاك 1380 ريال سعودي

 

جدول 2 حساب فاتورة كهرباء السعودية

جدول 2 يوضح حساب فاتورة كهرباء السعودية

 

مشترك كمية استهلاكه للكهرباء 7000 كيلو وات في الساعة في عدد الأيام الفعلية 39 يوم يكون ناتج قيمة الاستهلاك 1260 ريال سعودي

 

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جدول 3 حساب فاتورة كهرباء السعودية

جدول 3 يوضح حساب فاتورة كهرباء السعودية

 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب

يبحث الجميع عن طريقة الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بهم من أجل تدبير أمورهم وسدد قيمة فاتورة الكهرباء لهذا سوف نساعدكم في توضيح طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

 

  1. اضغط على رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية
  2. كتابة رقم الحساب الخاص بك في شركة الكهرباء
  3. كتابة الرمز المرئي “الموجود في الصورة”
  4. اضغط على زر “عرض”

 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

 

كما في الصورة التالية سوف يتم عرض فاتورة الكهرباء السعودية الخاصة برقم حسابك في شركة الكهرباء.

 

متى تنزل فاتورة الكهرباء 

كان في السابق فاتورة الكهرباء تختلف من مواطن الي اخر ولكن بعد اصدار امر ملكي أصبح هناك موعد محدد لجميع المواطنين لنزول فاتورة الكهرباء وهو الموافق يوم 28 من الشهر الميلادي.

 

وبهذا قد تم توضيح طريقة حساب فاتورة الكهرباء بالإضافة إلى موعد نزول الفاتورة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب.

 

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الكلمات الدلائليه
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