شكرا لقرائتكم خبر عن الداير: إحباط تهريب 4 آلاف حزمة قات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان) @almalkym939

أحبطت رجال الأمن في محافظة الداير تهريب أكثر من 4 آلاف حزمة قات، حاول المهربون استغلال مناسبة اليوم الوطني، لتمريرها ظنا منهم بأن رجال الأمن سينشغلون بالاحتفالات.

ونجحت جهود رجال دوريات محافظة الداير خلال 72 ساعة في إحباط عدد كبير من عمليات التهريب لأصناف مختلفة من الممنوعات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، فيما تمكنت الحملة المشتركة للأجهزة الأمنية في الداير من القبض على أكثر من 140 متسللاً مخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود، وضبط عدد من المركبات المستخدمة في التهريب مع قائديها وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

وأشاد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، بجهود رجال الأمن في المحافظة خلال احتفالات اليوم الوطني، مؤكداً أن ماحققته دوريات المحافظة والأجهزة الأمنية شيء نعتز به.