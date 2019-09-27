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تلقت الجهات الأمنية في محافظة صبيا بمنطقة جازان بلاغاً من سيدة يفيد بتعرضها لعملية نصب واحتيال نفذتها عصابة استولت بموجبها على نحو 43 ألف ريال تم سحبها من حسابها البنكي.
وفي التفاصيل، علمت "الخليج 365" بأن السيدة تلقت اتصالاً من مجهولين ادّعو بأنهم مندوبون لإحدى الشركات الاستثمارية قبل أن يتمكنوا بالتحايل من الحصول على أرقامها البنكية السرية ومن ثم تحويل المبلغ.
وشرعت الجهات الأمنية بالتحقيق في الشكوى المقدمة من زوج السيدة والذي كشف لـ"الخليج 365" بأن الأرقام المستخدمة في التواصل بعضها من خارج السعودية.
وكانت البنوك قد دعت في وقت سابق عملاءها بعدم إفشاء أي أرقام لأي متصل حتى لا يتعرض الحساب البنكي لعملية اختراق، ومن ثم سحب الودائع منه من قبل مجهولين يدعون في أوقات بأنهم موظفون بشركات استثمارية وأوقات أخرى الفوز بجوائز أو كسب نقود من عمليات استثمارية.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 12:52 AM
انتحلوا صفة شركة استثمارية.. وبعض أرقام التواصل من خارج السعودية
تلقت الجهات الأمنية في محافظة صبيا بمنطقة جازان بلاغاً من سيدة يفيد بتعرضها لعملية نصب واحتيال نفذتها عصابة استولت بموجبها على نحو 43 ألف ريال تم سحبها من حسابها البنكي.
وفي التفاصيل، علمت "الخليج 365" بأن السيدة تلقت اتصالاً من مجهولين ادّعو بأنهم مندوبون لإحدى الشركات الاستثمارية قبل أن يتمكنوا بالتحايل من الحصول على أرقامها البنكية السرية ومن ثم تحويل المبلغ.
وشرعت الجهات الأمنية بالتحقيق في الشكوى المقدمة من زوج السيدة والذي كشف لـ"الخليج 365" بأن الأرقام المستخدمة في التواصل بعضها من خارج السعودية.
وكانت البنوك قد دعت في وقت سابق عملاءها بعدم إفشاء أي أرقام لأي متصل حتى لا يتعرض الحساب البنكي لعملية اختراق، ومن ثم سحب الودائع منه من قبل مجهولين يدعون في أوقات بأنهم موظفون بشركات استثمارية وأوقات أخرى الفوز بجوائز أو كسب نقود من عمليات استثمارية.
، اتصالات مجهولة تنتهي بالاحتيال وسحب 43 ألف ريال من حساب سيدة بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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